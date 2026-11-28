इस बार पुलिस ने खास तौर पर रोजमर्रा की उन समस्याओं पर ध्यान दिया, जिनसे आम लोग परेशान होते हैं। इनमें गलत पार्किंग (जिसके 1.7 लाख से ज्यादा चालान काटे गए), गलत दिशा में गाड़ी चलाना, लेन के नियमों का उल्लंघन और हेलमेट न पहनना शामिल है – चाहे वह गाड़ी चलाने वाला हो या पीछे बैठने वाला।

जुर्माने का भुगतान आसान बनाने के लिए विभाग ने पहले की एक विंडो की बजाय 6 पेमेंट विंडो खोली हैं। इसके अलावा, उन्होंने 7,500 से ज्यादा ऐसे वाहन भी जब्त किए, जिन पर नंबर प्लेट नहीं लगी थी। गुरुग्राम में सड़क सुरक्षा को बेहतर करने और ट्रैफिक नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए यह पूरी कवायद की गई है।