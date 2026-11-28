गुरुग्राम: ट्रैफिक नियमों की अनदेखी पर 45 दिन में 6.8 लाख चालान, 140 करोड़ रुपये की हुई वसूली
गुरुग्राम की सड़कों पर हाल ही में ट्रैफिक पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। महज 45 दिनों में उन्होंने 6.83 लाख से ज्यादा चालान काटे हैं, जिससे 140 करोड़ रुपये से ज्यादा का जुर्माना वसूला गया है।
यह आंकड़ा साल 2026 के शुरुआती 9 महीनों की कार्रवाई से कहीं ज्यादा है।
यातायात पुलिस ने 1.7 लाख से ज्यादा पार्किंग चालान किए
इस बार पुलिस ने खास तौर पर रोजमर्रा की उन समस्याओं पर ध्यान दिया, जिनसे आम लोग परेशान होते हैं। इनमें गलत पार्किंग (जिसके 1.7 लाख से ज्यादा चालान काटे गए), गलत दिशा में गाड़ी चलाना, लेन के नियमों का उल्लंघन और हेलमेट न पहनना शामिल है – चाहे वह गाड़ी चलाने वाला हो या पीछे बैठने वाला।
जुर्माने का भुगतान आसान बनाने के लिए विभाग ने पहले की एक विंडो की बजाय 6 पेमेंट विंडो खोली हैं। इसके अलावा, उन्होंने 7,500 से ज्यादा ऐसे वाहन भी जब्त किए, जिन पर नंबर प्लेट नहीं लगी थी। गुरुग्राम में सड़क सुरक्षा को बेहतर करने और ट्रैफिक नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए यह पूरी कवायद की गई है।