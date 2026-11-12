दिल्ली में हादसा: ओवरलोड ऑटो को डंपर ने मारी टक्कर, 2 की मौत
पूर्वोत्तर दिल्ली के सोनिया विहार में गुरुवार सुबह तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया।
यहां एक डंपर ट्रक ने क्षमता से ज्यादा यात्रियों से भरे एक ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी। इस भीषण टक्कर में 2 पुरुषों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गर्भवती महिला का गर्भपात हो गया।
सभी घायलों को जग प्रवेश चंद्र अस्पताल ले जाया गया। पुलिस उस डंपर चालक की तलाश कर रही है जो दुर्घटना के तुरंत बाद मौके से फरार हो गया था।
निवासी सख्त यातायात जांच की कर रहे मांग
आसपास के लोगों का कहना है कि अवैध कमर्शियल वाहन और ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही सड़कों को असुरक्षित बना रही है। वे इस तरह की और त्रासदियों को रोकने के लिए सख्त जाँच की मांग कर रहे हैं।
लोगों की चिंताओं पर ध्यान देते हुए, पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने माना कि भीड़भाड़ और लापरवाही से गाड़ी चलाने जैसी समस्याओं को तुरंत ठीक करने की जरूरत है। उन्होंने सोनिया विहार में सड़कों को चौड़ा करने का वादा किया है, जिसकी शुरुआत इसी से होगी।