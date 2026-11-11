तेलंगाना: पुलिस क्वार्टर में पति ने होमगार्ड पत्नी को उतारा मौत के घाट
लेखन आबिद खान
तेलंगाना के नलगोंडा जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां 43 साल की होमगार्ड महबूबा बी, जो 3 बच्चों की मां हैं, की उनके पति सतीश ने पुलिस क्वार्टर में हुई एक बहस के बाद कथित तौर पर हत्या कर दी।
बताया जा रहा है कि बच्चों के स्कूल जाने के बाद यह विवाद और बढ़ गया, जिसके बाद सतीश ने महबूबा बी पर हमला कर दिया।
शराब की लत बताई जा रही घटना की वजह
घटना के तुरंत बाद सतीश को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि इस घटना के पीछे पारिवारिक कलह और सतीश की शराब की लत मुख्य वजह हो सकती है।
उन्हें पहले अपनी होमगार्ड की नौकरी से भी बर्खास्त कर दिया गया था।