तेलंगाना: पुलिस क्वार्टर में पति ने होमगार्ड पत्नी को उतारा मौत के घाट

तेलंगाना के नलगोंडा जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां 43 साल की होमगार्ड महबूबा बी, जो 3 बच्चों की मां हैं, की उनके पति सतीश ने पुलिस क्वार्टर में हुई एक बहस के बाद कथित तौर पर हत्या कर दी।

बताया जा रहा है कि बच्चों के स्कूल जाने के बाद यह विवाद और बढ़ गया, जिसके बाद सतीश ने महबूबा बी पर हमला कर दिया।