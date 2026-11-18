क्या प्रधानमंत्री मोदी ने फिलीपींस में पाकिस्तानी ऑटो में सवारी की? जानिए सच्चाई
लेखन आबिद खान
हाल ही में मनीला में हुए आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य नेता कुछ आकर्षक 3-व्हीलर में सवार होकर घूमे। सोशल मीडिया पर ये दावा तेजी से फैलने लगा कि ये ऑटो पाकिस्तान में बने हैं, और इनमें से कुछ दावे पाकिस्तानी यूजर्स ने किए थे।
बाद में पता चला कि ये बात गलत थी। असल में इन वाहनों को भारत की बजाज ऑटो ने बनाया था।
पाकिस्तान की साजगार ने फिलीपींस में भ्रम पैदा किया
ये गलतफहमी शायद इसलिए फैली क्योंकि पाकिस्तान की साजगार कंपनी ने हाल ही में फिलीपींस में अपना कारोबार शुरू किया है। लेकिन इस सम्मेलन के लिए जिन 3-व्हीलर का इस्तेमाल किया गया, वे सभी बजाज के थे, जो एक भारतीय ब्रांड है और 2015 से ही फिलीपींस में काफी लोकप्रिय रहा है।