हाल ही में मनीला में हुए आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य नेता कुछ आकर्षक 3-व्हीलर में सवार होकर घूमे। सोशल मीडिया पर ये दावा तेजी से फैलने लगा कि ये ऑटो पाकिस्तान में बने हैं, और इनमें से कुछ दावे पाकिस्तानी यूजर्स ने किए थे।

बाद में पता चला कि ये बात गलत थी। असल में इन वाहनों को भारत की बजाज ऑटो ने बनाया था।