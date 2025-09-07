झारखंड: सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में मारा गया 10 लाख रुपये का इनामी माओवादी
क्या है खबर?
झारखंड के चाईबासा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 10 लाख रुपये का इनामी माओवादी मारा गया। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। यह घटना पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा थाना क्षेत्र के सारंडा जंगल में हुई। पुलिस अधीक्षक (SP) पारस राणा ने पुष्टि की कि मारे गए माओवादी की पहचान अमित हसदा उर्फ आपतन के रूप में हुई है। मुठभेड़ स्थल से एक SLR राइफल, विस्फोटक और अन्य हथियार भी बरामद किए गए हैं।
अभियान
सुरक्षा बलों ने शुरू किया व्यापक तलाशी अभियान
SP राणा ने बताया कि खुफिया सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान चलाया था। उस दौरान हुई मुठभेड़ में इनामी माओवादी मारा गया। उन्होंने बताया कि मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने अन्य माओवादी ठिकानों का पता लगाने के लिए जंगल में व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया है। फिलहाल जांच जारी है और आगे की जानकारी का इंतजार है। यह घटना पलामू जिले में 3 सितंबर को हुई भीषण मुठभेड़ के बाद हुई है।
पृष्ठभूमि
पलामू मुठभेड़ में शहीद हुए थे 2 पुलिसकर्मी
SP राणा ने बताया कि पलामू में पुलिस और प्रतिबंधित तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति समिति (TSPC) के माओवादियों के बीच हुई भीषण झड़प हुई थी। उन्होंने बताया कि उस मुठभेड़ में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे और उन्हें डाल्टनगंज के मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि, बाद में उपचार के दौरान 2 पुलिसकर्मी संतन कुमार और सुनील राम की मौत हो गई थी। मृतकों में एक पलामू के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) का अंगरक्षक था।