झारखंड: सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में मारा गया 10 लाख रुपये का इनामी माओवादी

लेखन भारत शर्मा 02:00 pm Sep 07, 202502:00 pm

क्या है खबर?

झारखंड के चाईबासा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 10 लाख रुपये का इनामी माओवादी मारा गया। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। यह घटना पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा थाना क्षेत्र के सारंडा जंगल में हुई। पुलिस अधीक्षक (SP) पारस राणा ने पुष्टि की कि मारे गए माओवादी की पहचान अमित हसदा उर्फ ​​आपतन के रूप में हुई है। मुठभेड़ स्थल से एक SLR राइफल, विस्फोटक और अन्य हथियार भी बरामद किए गए हैं।