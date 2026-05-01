केरलम के छात्र की आत्महत्या पर संदेह गहराया, पुलिस ने माना अप्राकृतिक मौत
केरलम के 19 साल के नर्सिंग छात्र आदित्यान पीए का शव 29 अप्रैल को बेंगलुरु के एक हॉस्टल के कमरे में मिला। शुरुआत में इसे आत्महत्या का मामला समझा गया, लेकिन अब पुलिस इस मामले को गंभीरता से देख रही है और इसे अप्राकृतिक मौत मानकर जांच में जुट गई है। इस घटना ने सबको चौंका दिया है और लोग अब इसके पीछे की वजह जानना चाहते हैं।
आदित्यान के पिता को सुसाइड नोट पर शक
आदित्यान ने एक सुसाइड नोट छोड़ा था, जिसमें लिखा था कि उसकी मौत के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। हालांकि, उसके पिता प्रदीप एस इस बात पर यकीन नहीं कर रहे हैं और पूरे मामले की गहन जांच की मांग कर रहे हैं। उन्हें एक पुरानी घटना की खास चिंता सता रही है। आदित्यान ने कुछ समय पहले अपने पिता को बताया था कि उसके हॉस्टल के कुछ साथी ड्रग्स का सेवन करते थे और हॉस्टल प्रशासन ने उन्हें पकड़ भी लिया था। पिताजी को लगता है कि शायद इस दुखद घटना का संबंध उस पुराने मामले से हो सकता है। पुलिस का कहना है कि वे हर पहलू से मामले की जांच कर रहे हैं ताकि सच सामने आ सके।