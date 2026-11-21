डॉक्टरों ने जांच में पाया कि इस क्रीम में मरकरी (पारा) की मात्रा बहुत ज्यादा, यानी 12,500 पार्ट्स पर मिलियन (PPM) थी। यह सुरक्षित सीमा (जो 1 PPM से भी कम होनी चाहिए) से कहीं ज्यादा है।

डॉक्टरों का मानना है कि इसी अत्यधिक मरकरी के कारण उसकी किडनी को नुकसान पहुंचा। पीड़ित लड़की ने इस प्रोडक्ट को बनाने वाली कंपनी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला।

अब वह कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी में है।