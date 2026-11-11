रिश्ते का पर्दाफाश करने की धमकी पड़ी भारी, 15 वर्षीय युवक को जहर देकर मारा

तेलंगाना के कल्लुरु में 15 साल के जिल्लेल्ला रवि की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक, उसने एक अन्य किशोर के साथ अपने रिश्ते को सबके सामने लाने की धमकी दी थी।

अगले ही दिन, उसे कथित तौर पर एक सुनसान जगह पर बुलाया गया और जहर मिला पेय पिलाया गया। उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन 8 नवंबर को रवि ने दम तोड़ दिया।