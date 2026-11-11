रिश्ते का पर्दाफाश करने की धमकी पड़ी भारी, 15 वर्षीय युवक को जहर देकर मारा
लेखन आबिद खान
तेलंगाना के कल्लुरु में 15 साल के जिल्लेल्ला रवि की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक, उसने एक अन्य किशोर के साथ अपने रिश्ते को सबके सामने लाने की धमकी दी थी।
अगले ही दिन, उसे कथित तौर पर एक सुनसान जगह पर बुलाया गया और जहर मिला पेय पिलाया गया। उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन 8 नवंबर को रवि ने दम तोड़ दिया।
हत्या के आरोप में 14 साल का लड़का गिरफ्तार
पुलिस ने इस मामले में 19 साल की अपर्णा और उसके 14 साल के प्रेमी को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी भारतीय न्याय संहिता कानून के तहत हुई है। अपर्णा को सतूपल्ली की उप-जेल में भेजा गया है, जबकि उसका नाबालिग साथी वारंगल के बाल सुधार गृह में है।