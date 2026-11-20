JEE मेन परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन और फीस जमा करने की प्रक्रिया पूरी करनी जरूरी है। आवेदन जमा करने से पहले, अपनी सभी जानकारी जैसे नाम, कैटेगरी, फोटो और सिग्नेचर को ठीक से जांच लें।

फीस भरने के बाद कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करना न भूलें, क्योंकि यह एक सबूत के तौर पर काम आएगा। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आती है या आपके कोई सवाल हैं, तो आप NTA की हेल्पलाइन और ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं।