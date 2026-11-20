JEE मेन 2027: 12 लाख पंजीयन हुए पर 2 लाख ने नहीं किया भुगतान, 22 नवंबर है आखिरी तारीख
लेखन आबिद खान
JEE मेन 2027 के पहले सेशन के लिए अब तक 12,23,255 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। हालांकि, इनमें से सिर्फ 10,10,941 उम्मीदवारों ने ही अपनी फीस भरी है। यह संख्या पिछले साल (2026) के मुकाबले थोड़ी कम है, लेकिन अभी रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख बाकी है। इच्छुक उम्मीदवार 22 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं।
उम्मीदवारों को फीस भरनी जरूरी
JEE मेन परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन और फीस जमा करने की प्रक्रिया पूरी करनी जरूरी है। आवेदन जमा करने से पहले, अपनी सभी जानकारी जैसे नाम, कैटेगरी, फोटो और सिग्नेचर को ठीक से जांच लें।
फीस भरने के बाद कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करना न भूलें, क्योंकि यह एक सबूत के तौर पर काम आएगा। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आती है या आपके कोई सवाल हैं, तो आप NTA की हेल्पलाइन और ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं।