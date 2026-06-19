NEET का जानलेवा दबाव: इंदौर में 19 वर्षीय छात्रा की मौत ने खड़े किए सवाल

पुलिस ने शुरू की जांच

पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस पड़ताल कर रही है कि यह सिर्फ एक हादसा था या इसके पीछे कोई और वजह है। जांच के लिए पुलिस अवंतिका के फोन की डिटेल्स भी खंगाल रही है। यह दुखद घटना ऐसे समय सामने आई है, जब छात्रों पर NEET परीक्षा का अतिरिक्त दबाव पहले से ही है। इस साल NEET-UG की परीक्षा पेपर लीक होने के आरोपों के कारण रद्द कर दी गई थी और अब इसकी दोबारा परीक्षा 21 जून को होनी है। इस वजह से परीक्षार्थियों में अनिश्चितता और चिंता और भी बढ़ गई है।