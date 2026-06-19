NEET का जानलेवा दबाव: इंदौर में 19 वर्षीय छात्रा की मौत ने खड़े किए सवाल
इंदौर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहां NEET-UG की तैयारी कर रही 19 साल की अवंतिका मौर्य की इमारत से गिरकर मौत हो गई। यह दुखद घटना गुरुवार रात की है। परिवार के सदस्यों ने बताया कि अवंतिका ने 3 बार NEET परीक्षा दी थी, लेकिन वह इसमें सफल नहीं हो पाई थी। इसी वजह से वह बहुत तनाव में थी। परिवार और पड़ोसियों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन शुक्रवार सुबह उसने दम तोड़ दिया।
पुलिस ने शुरू की जांच
पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस पड़ताल कर रही है कि यह सिर्फ एक हादसा था या इसके पीछे कोई और वजह है। जांच के लिए पुलिस अवंतिका के फोन की डिटेल्स भी खंगाल रही है। यह दुखद घटना ऐसे समय सामने आई है, जब छात्रों पर NEET परीक्षा का अतिरिक्त दबाव पहले से ही है। इस साल NEET-UG की परीक्षा पेपर लीक होने के आरोपों के कारण रद्द कर दी गई थी और अब इसकी दोबारा परीक्षा 21 जून को होनी है। इस वजह से परीक्षार्थियों में अनिश्चितता और चिंता और भी बढ़ गई है।