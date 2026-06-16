दूषित सिरप के बाद सरकार सख्त: 9 जून से सभी सिरप के लिए डॉक्टर की पर्ची अनिवार्य
भारत में अब दवा वाली सिरप खरीदना पहले से ज्यादा सख्त हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में बदलाव किया है, जिसके बाद अब कोई भी दवा वाली सिरप खरीदने के लिए आपको डॉक्टर का पर्चा दिखाना जरूरी होगा। अब आप बिना पर्चे के सीधे मेडिकल स्टोर से सिरप नहीं खरीद पाएंगे। यह नया नियम 9 जून से लागू हो चुका है और इसे लाने से पहले कई महीनों तक जनता से सुझाव लिए गए थे।
दूषित कफ सिरप के मामलों के बाद सरकार का बड़ा कदम
यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि बीते दिनों में दूषित कफ सिरप के कई गंभीर मामले सामने आए थे। इन मामलों ने लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ा दी थीं। इन नियमों को सख्त करके सरकार का लक्ष्य है कि असुरक्षित दवाएं बाजारों से दूर रहें और जो दवाएं लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वे पूरी तरह सुरक्षित हों। यह नया नियम अभी से लागू हो चुका है, इसलिए अगली बार जब आप बीमार महसूस करें, तो दवा लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना न भूलें।