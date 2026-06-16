दूषित सिरप के बाद सरकार सख्त: 9 जून से सभी सिरप के लिए डॉक्टर की पर्ची अनिवार्य

दूषित कफ सिरप के मामलों के बाद सरकार का बड़ा कदम

यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि बीते दिनों में दूषित कफ सिरप के कई गंभीर मामले सामने आए थे। इन मामलों ने लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ा दी थीं। इन नियमों को सख्त करके सरकार का लक्ष्य है कि असुरक्षित दवाएं बाजारों से दूर रहें और जो दवाएं लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वे पूरी तरह सुरक्षित हों। यह नया नियम अभी से लागू हो चुका है, इसलिए अगली बार जब आप बीमार महसूस करें, तो दवा लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना न भूलें।