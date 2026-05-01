दिल्ली में PUC के बिना नहीं मिल रहा पेट्रोल-डीजल, 15,600 से ज्यादा वाहनों को खाली हाथ लौटाया
दिल्ली में प्रदूषण पर अब सख्ती शुरू हो गई है। पिछले कुछ दिनों में, यानी 26 से 29 अप्रैल के बीच 15,600 से ज़्यादा गाड़ियों को पेट्रोल-डीजल नहीं मिला। वजह थी उनके पास वैध प्रदूषण नियंत्रण (PUC) प्रमाणापत्र का न होना। यह कदम मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश के बाद उठाया गया है। उन्होंने 'नो PUC, नो फ्यूल' नियम को अब कड़ाई से लागू करने को कहा है। वैसे तो यह नियम पिछले साल अक्टूबर से ही लागू है, पर अब तक इसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था।
9 दिल्ली डिपो ने गाड़ियों को लौटाया
अधिकारियों ने देखा कि बहुत सारे लोग अपनी गाड़ियों की प्रदूषण जाँच नहीं करवा रहे थे। इसी के चलते दिल्ली के 9 डिपो और नोएडा के एक डिपो पर ऐसी गाड़ियों को ईंधन देने से मना कर दिया गया। यह सब शहर की हवा को बेहतर बनाने और प्रदूषण को कम करने के बड़े प्रयास का हिस्सा है। अगर आप दिल्ली में गाड़ी चलाते हैं, तो अपना PUC सर्टिफिकेट समय पर बनवा लें, नहीं तो आपको पैदल घर जाना पड़ सकता है।