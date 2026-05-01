दिल्ली में PUC के बिना नहीं मिल रहा पेट्रोल-डीजल, 15,600 से ज्यादा वाहनों को खाली हाथ लौटाया देश May 01, 2026

दिल्ली में प्रदूषण पर अब सख्ती शुरू हो गई है। पिछले कुछ दिनों में, यानी 26 से 29 अप्रैल के बीच 15,600 से ज़्यादा गाड़ियों को पेट्रोल-डीजल नहीं मिला। वजह थी उनके पास वैध प्रदूषण नियंत्रण (PUC) प्रमाणापत्र का न होना। यह कदम मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश के बाद उठाया गया है। उन्होंने 'नो PUC, नो फ्यूल' नियम को अब कड़ाई से लागू करने को कहा है। वैसे तो यह नियम पिछले साल अक्टूबर से ही लागू है, पर अब तक इसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था।