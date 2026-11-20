मणिपुर में जहरीली शराब से बीते 3 दिनों में 8 लोगों की मौत, पुलिस ने दी चेतावनी
लेखन आबिद खान
मणिपुर के चंदेल जिले में कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से कम से कम 8 लोगों की जान चली गई है। ये मौतें पिछले कुछ दिनों में हुई हैं। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है।
साथ ही, स्थानीय लोगों को फिलहाल किसी भी संदिग्ध शराब को न पीने की चेतावनी दी गई है।
शराब के काकचिंग जिले के सुगनू से आने का शक
अधिकारियों को लगता है कि यह खराब शराब काकचिंग जिले के सुगनू से आई होगी, क्योंकि चंदेल में खुद कोई शराब नहीं बनती है। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र कुमार ने इस स्थिति को गंभीर बताया है।
उन्होंने सभी से अनुरोध किया है कि अगले आदेश तक, खासकर प्रभावित इलाकों में, स्थानीय तौर पर बनी शराब या किसी भी संदिग्ध पेय पदार्थ से दूरी बनाए रखें।