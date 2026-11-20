अधिकारियों को लगता है कि यह खराब शराब काकचिंग जिले के सुगनू से आई होगी, क्योंकि चंदेल में खुद कोई शराब नहीं बनती है। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र कुमार ने इस स्थिति को गंभीर बताया है।

उन्होंने सभी से अनुरोध किया है कि अगले आदेश तक, खासकर प्रभावित इलाकों में, स्थानीय तौर पर बनी शराब या किसी भी संदिग्ध पेय पदार्थ से दूरी बनाए रखें।