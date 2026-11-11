बेंगलुरु में प्रधानमंत्री मोदी करेंगे पिंक लाइन का उद्घाटन, मिनटों में तय होगा घंटों का सफर

इस उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री मोदी के साथ कर्नाटक की राज्यपाल सुधा यादव और मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी उपस्थित रहेंगे। पिंक लाइन पर शुरुआत में हर 8 मिनट पर ट्रेनें चलेंगी। हालांकि, यात्रियों की मांग के मुताबिक समय में बदलाव भी किए जा सकते हैं। यह नई लाइन इलेक्ट्रॉनिक सिटी जैसे अहम इलाकों को जयदेव इंटरचेंज के रास्ते जोड़ेगी। इतना ही नहीं, शहर में ब्लू लाइन का एक बड़ा हिस्सा और ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट भी तेजी से बन रहा है। साथ ही सरजापुर-हेब्बल रेड लाइन के लिए भी योजनाएं तैयार की जा रही हैं।