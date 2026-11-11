बेंगलुरु में प्रधानमंत्री मोदी करेंगे पिंक लाइन का उद्घाटन, मिनटों में तय होगा घंटों का सफर
बेंगलुरु में मेट्रो सेवा अब और बेहतर होने वाली है। 14 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिंक लाइन के एक नए 7.5 किलोमीटर लंबे हिस्से का उद्घाटन करेंगे। यह नया हिस्सा कालेना अग्रहारा से तवरेकेरे को जोड़ेगा, जिससे बैनरघट्टा रोड पर यात्रा करना काफी सुगम हो जाएगा। इस नए सेक्शन के खुलने के बाद शहर का मेट्रो नेटवर्क बढ़कर करीब 103 किलोमीटर तक पहुंच जाएगा।
पिंक लाइन पर हर 8 मिनट में एक ट्रेन
इस उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री मोदी के साथ कर्नाटक की राज्यपाल सुधा यादव और मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी उपस्थित रहेंगे। पिंक लाइन पर शुरुआत में हर 8 मिनट पर ट्रेनें चलेंगी। हालांकि, यात्रियों की मांग के मुताबिक समय में बदलाव भी किए जा सकते हैं। यह नई लाइन इलेक्ट्रॉनिक सिटी जैसे अहम इलाकों को जयदेव इंटरचेंज के रास्ते जोड़ेगी। इतना ही नहीं, शहर में ब्लू लाइन का एक बड़ा हिस्सा और ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट भी तेजी से बन रहा है। साथ ही सरजापुर-हेब्बल रेड लाइन के लिए भी योजनाएं तैयार की जा रही हैं।