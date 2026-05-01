बेंगलुरु में अस्पताल की दीवार गिरने से 7 की मौत, इंजीनियर निलंबित

दीवार की जांच जारी, इंजीनियर निलंबित

ये टीमें जांच करेंगी कि दीवार का निर्माण कब और किस तरह हुआ था, उसमें कौन सी सामग्री लगाई गई थी और क्या उसका ठीक से रखरखाव किया जा रहा था। वे यह भी देखेंगे कि कहीं हाल ही में अस्पताल परिसर में हुए किसी काम की वजह से दीवार कमजोर तो नहीं हुई या फिर उसकी मरम्मत में जानबूझकर देरी तो नहीं की गई। इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री ने पहले ही एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस मामले का सच सामने आए ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना फिर से न हो।