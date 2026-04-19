भीषण गर्मी का स्कूलों पर कहर: छुट्टियों से लेकर परीक्षा तक, जानिए क्या-क्या बदला!

राज्यों ने गर्मी से बचाव के लिए उठाए कदम

मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्कूलों का समय दोपहर 12:30 बजे तक कर दिया गया है, वहीं शिक्षकों को दोपहर 1:30 बजे तक रुकना होगा। छत्तीसगढ़ में तो 20 अप्रैल से ही गर्मी की छुट्टियां शुरू हो रही हैं, यानी समय से पहले। केरल के शिक्षा मंत्री ने इस पर जोर दिया है कि केवल सरकार द्वारा तय की गई छुट्टियों का ही पालन किया जाए। उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि बिना अनुमति के लगाई जाने वाली कक्षाओं पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना में छात्रों को पानी पीने के लिए बीच-बीच में ब्रेक दिए जा रहे हैं, और जब तक गर्मी कम नहीं होती, तब तक खेल-कूद जैसी बाहरी गतिविधियों को भी सीमित रखा जाएगा।