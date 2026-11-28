IMD के अनुसार, मुंबई में शनिवार (28 नवंबर) का दिन बिल्कुल साफ और धूप भरा रहने वाला है। इस दिन बारिश की कोई संभावना नहीं दिख रही है।

सुबह की शुरुआत तो आरामदायक तापमान के साथ होगी, लेकिन जैसे-जैसे दिन चढ़ेगा, तापमान बढ़कर 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने का अनुमान है।