तेलंगाना में 13 नवंबर से गिरेगा पारा, स्वास्थ्य विभाग ने दी फ्लू से बचने की खास सलाह

स्वास्थ्य अधिकारियों ने चेताया है कि ठंडा मौसम आने से मौसमी फ्लू का खतरा बढ़ जाएगा, जिसमें बुखार, खांसी जैसी दिक्कतें आम होती हैं। अगर आपको तबीयत खराब लगे, तो घर पर आराम करना और पर्याप्त पानी पीना सबसे अच्छा होगा।

5 साल से छोटे बच्चे, 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग और जिन लोगों को पहले से कोई बीमारी है, उन्हें लक्षण दिखने पर डॉक्टर से तुरंत सलाह लेनी चाहिए। कुछ आसान बातें जैसे खांसते या छींकते समय मुंह ढंकना, बार-बार हाथ धोना, कमरों में ताजी हवा आने देना और भीड़ में जाने से बचना काफी काम आ सकता है।