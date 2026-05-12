इस साल 1 जून को केरल में दस्तक देगा मानसून, सामान्य से कम होगी बारिश देश May 12, 2026

मौसम पर नजर रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, इस हफ्ते के आखिर तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान-निकोबार द्वीपों पर दक्षिण-पश्चिम मानसून के लिए अच्छी परिस्थितियां बन रही हैं। यह समय से पहले हो रही शुरुआत थोड़ी राहत की बात है, क्योंकि इस साल बारिश सामान्य से कम होने का अनुमान है, जो आमतौर पर होने वाली बारिश का करीब 92 प्रतिशत होगी। द्वीपों पर पहुंचने के बाद, मानसून देश के मुख्य हिस्से की ओर बढ़ेगा और केरल में 1 जून से बारिश शुरू होने की उम्मीद है।