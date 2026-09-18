मानसून की वापसी से पहले बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र, IMD ने इन राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने एक अहम जानकारी दी है। IMD ने बताया है कि शनिवार तक बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। यह एक मानसून डिप्रेशन का रूप ले सकता है। खास बात यह है कि ऐसा ठीक उस समय हो सकता है, जब दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी शुरू हो रही होगी। इस हफ्ते (17 से 23 सितंबर) देश के ज्यादातर हिस्सों में सामान्य से कम बारिश होने का अनुमान है, लेकिन 24 सितंबर से पूर्वी, मध्य और प्रायद्वीपीय भारत में बारिश फिर जोर पकड़ सकती है।