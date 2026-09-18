मानसून की वापसी से पहले बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र, IMD ने इन राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट
भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने एक अहम जानकारी दी है। IMD ने बताया है कि शनिवार तक बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। यह एक मानसून डिप्रेशन का रूप ले सकता है। खास बात यह है कि ऐसा ठीक उस समय हो सकता है, जब दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी शुरू हो रही होगी। इस हफ्ते (17 से 23 सितंबर) देश के ज्यादातर हिस्सों में सामान्य से कम बारिश होने का अनुमान है, लेकिन 24 सितंबर से पूर्वी, मध्य और प्रायद्वीपीय भारत में बारिश फिर जोर पकड़ सकती है।
IMD ने येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किए
अगर आप तमिलनाडु, पुदुचेरी या कराईकल में हैं, तो आने वाले दिनों में आपको अच्छी बारिश के लिए तैयार रहना होगा। यहां शुक्रवार से पूरे एक हफ्ते तक भारी बारिश होने का अनुमान है। केरल, माहे और रायलसीमा में भी तीन दिनों तक तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक सहित कई राज्यों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किए हैं। तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में शुक्रवार को बिजली चमकने के साथ तेज आंधी आने की भी आशंका है।