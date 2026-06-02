IMD का अलर्ट: मानसून की देरी से गहराया जल-फसल संकट, देश भर में बढ़ेगी चिंता!

भारत में पानी और फसलों पर संकट

इस देरी की वजह से पूरे देश में हलचल मची हुई है। उत्तर-पश्चिमी राज्यों जैसे राजस्थान और दिल्ली में ज्यादा गर्मी और पानी की बढ़ी हुई मांग झेलनी पड़ रही है, जबकि मध्य प्रदेश जैसे मध्य राज्यों को सोयाबीन और धान जैसी जरूरी फसलों की बुवाई के लिए और इंतजार करना पड़ सकता है। अगर बारिश सामान्य से कम रही, तो महाराष्ट्र में जलाशयों पर दबाव बढ़ सकता है, और बिहार जैसे पूर्वी राज्यों में धान की बुवाई में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जब तक मानसून पूरी तरह से नहीं पहुंच जाता, तब तक कर्नाटक जैसे दक्षिणी राज्यों में अल्पकालिक पानी की किल्लत हो सकती है।