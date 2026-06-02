केरल में मानसून की दस्तक का इंतजार? IMD का बड़ा ऐलान: 5 जून के बाद ही होगी आधिकारिक घोषणा

60 प्रतिशत स्टेशनों पर 2.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज होना जरूरी

मानसून की घोषणा के लिए केरल और लक्षद्वीप के 14 मुख्य मौसम निगरानी केंद्रों (स्टेशनों) में से कम से कम 60 प्रतिशत लगातार 2 दिनों तक 2.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज होना जरूरी है। इसके साथ ही, अरब सागर पर हवाएं भी काफी तेज होनी चाहिए, जिनकी रफ्तार 15 से 20 नॉट तक हो।

वहीं, सैटेलाइट डेटा में भी आसमान में घने बादल दिखाई देने चाहिए। दक्षिण-पश्चिम मानसून भारत के लिए बहुत अहम है। यह देश की कुल सालाना बारिश का 70 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा लाता है, जो गर्मियों में खेती और पानी की आपूर्ति को बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है।