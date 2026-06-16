मौसम विभाग का अलर्ट: कहीं बारिश-कहीं लू, फसलों पर दी गंभीर चेतावनी देश Jun 16, 2026

इस हफ्ते मौसम का मिजाज थोड़ा अलग रहने वाला है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बताया है कि पूर्वोत्तर के राज्यों जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में 21 जून तक भारी बारिश हो सकती है। वहीं, बिहार और पश्चिम बंगाल में भी बारिश का अनुमान है। दिल्ली और उत्तर-पश्चिमी भारत के कुछ इलाकों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं और गरज-चमक के साथ बारिश भी हो सकती है। हालांकि, इस बारिश के बावजूद दिल्ली में 18 जून तक तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है।