मौसम विभाग का अलर्ट: कहीं बारिश-कहीं लू, फसलों पर दी गंभीर चेतावनी
इस हफ्ते मौसम का मिजाज थोड़ा अलग रहने वाला है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बताया है कि पूर्वोत्तर के राज्यों जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में 21 जून तक भारी बारिश हो सकती है। वहीं, बिहार और पश्चिम बंगाल में भी बारिश का अनुमान है। दिल्ली और उत्तर-पश्चिमी भारत के कुछ इलाकों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं और गरज-चमक के साथ बारिश भी हो सकती है। हालांकि, इस बारिश के बावजूद दिल्ली में 18 जून तक तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है।
अनियमित बारिश, फसलों पर पड़ेगा असर
मुंबई में हल्की बारिश से उमस बढ़ सकती है। वहीं, तमिलनाडु और केरल में भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि तेलंगाना और विदर्भ में लू चलने के आसार हैं। मानसून की धीमी चाल की वजह से महाराष्ट्र, ओडिशा और झारखंड को अभी कुछ और दिनों तक अच्छी बारिश के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। इसी बीच, चिंता जताई गई है कि मानसून की अनियमित बारिश का असर चावल और मक्का जैसी अहम फसलों पर पड़ सकता है।