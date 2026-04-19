मुंबई में आज से राहत की बारिश, IMD ने दी देश में 'कमजोर' मॉनसून की चिंताजनक खबर!

IMD ने रायगड और रत्नागिरी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। यहाँ हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक और तेज़ हवाएँ चलने की चेतावनी दी गई है। मंगलवार से ठाणे में भी कुछ बारिश देखने को मिल सकती है। बदलते मौसम के कारण मुंबई में बुधवार तक बारिश और बढ़ सकती है।

भारत का मानसून पूर्वानुमान 92% सामान्य

मुंबई के लिए यह शुरुआती बारिश थोड़ी राहत ज़रूर लाएगी, लेकिन IMD का अनुमान है कि इस साल पूरे देश में मानसून सामान्य से कमजोर रहेगा। यानी, इस बार मानसून के दौरान सामान्य बारिश का सिर्फ 92% हिस्सा ही होने की संभावना है। जिससे देशभर में खेती और पानी की सप्लाई पर बुरा असर पड़ सकता है।