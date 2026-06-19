मुंबई में मानसून अटका: 20 साल की सबसे बड़ी देरी, IMD बोला- अब 25 जून के बाद ही झमाझम

मैडेन-जूलियन ऑसिलेशन ने महाराष्ट्र में मानसून की प्रगति रोकी

महाराष्ट्र में मानसून को आगे बढ़ने से रोकने में कमजोर हवाओं और मैडेन-जूलियन ऑसिलेशन (MJO) की बड़ी भूमिका है। यह एक वैश्विक मौसम पैटर्न है, जो बारिश लाने में सहायक होता है, लेकिन इस बार यह मानसून को आगे बढ़ने में पूरा सहयोग नहीं दे रहा है। इसी वजह से मुंबई में मानसून से पहले की बारिश लगभग न के बराबर रही है। कोलाबा में अब तक सिर्फ 4.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जबकि जून के महीने में यहां आमतौर पर 526 मिलीमीटर बारिश होती है। अगर 25 जून को बारिश शुरू भी होती है, तो यह देरी 2019 और 2023 जैसी ही होगी। यह पिछले साल (2025) के मुकाबले बहुत पीछे है, जब मानसून 26 मई को ही रिकॉर्ड समय से पहले आ गया था।