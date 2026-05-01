IMD का पूर्वानुमान: दिल्ली-NCR में 2 दिन ठंडा रहेगा मौसम, फिर आंधी-बारिश की संभावना
दिल्ली-NCR वालों के लिए अच्छी खबर है। भीषण गर्मी झेलने के बाद अब मौसम थोड़ा सुहावना होने वाला है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, 1 और 2 मई को दिल्ली-NCR में तापमान पहले के मुकाबले कम रहेगा। इस दौरान दिन का अधिकतम तापमान करीब 40 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि रात में पारा 27 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क सकता है। आसमान में आंशिक रूप से बादल भी छाए रहेंगे।
3 मई को दिल्ली-NCR में तूफान के आसार
3 मई को दिल्ली-NCR में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने की संभावना है। दोपहर के समय गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं, जिनकी रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। ऐसे में छाता साथ रखना समझदारी होगी।
IMD ने यह भी चेतावनी दी है कि अगले हफ्ते मध्य और पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों में लू चल सकती है। वहीं, पूर्वोत्तर के कई इलाकों में व्यापक बारिश होने की संभावना है, साथ ही गरज-चमक और तेज हवाएं भी चलेंगी।