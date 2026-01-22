दिल्ली-NCR में इस हफ्ते बारिश से बढ़ेगी ठंड, जानिए अन्य प्रदेशों में कैसा रहेगा मौसम

दिल्ली और आसपास के इलाकों में अगले कुछ दिनों में बारिश हो सकती है, जिससे ठंड बढ़ेगी। यह संभावना भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने जताई है। IMD के मुताबिक, 22 और 23 जनवरी को दिल्ली-NCR के कई हिस्सों में बारिश के आसार बन रहे हैं। हालांकि, गणतंत्र दिवस तक बादल साफ हो जाएगा। दिल्ली के अलावा पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में भी 22 और 23 जनवरी को बारिश हो सकती है।

बारिश पश्चिमी विक्षोभ के कारण बदलेगा मौसम IMD के विशेषज्ञों ने बताया कि एक तेज पश्चिमी विक्षोभ बढ़ रहा है, जिससे 22-23 जनवरी को पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा, कुछ जगह बर्फबारी और कुछ जगह भारी बारिश की संभावना बना रहा है। उत्तर-पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की भी संभावना है।

मौसम 2 से 3 दिन तक बदला रहेगा मौसम IMD के मौसम वैज्ञानिक डॉ नरेश कुमार का कहना है कि मौजूदा समय में 2 पश्चिमी विक्षोभ बन रहे हैं, जो अगले 5 दिनों में पश्चिमी हिमालय, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी के आसार बना रहा है। मैदानी इलाकों में बारिश के अलावा पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में घना और बेहद घना कोहरा भी छाएगा। यह अगले 2 से 3 दिनों तक बना रहेगा। यहां दृश्यता प्रभावित हो सकती है।

