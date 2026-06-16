अगले हफ्ते से पूरे देश में जोर पकड़ेगा मानसून, झमाझम बारिश से मिलेगी राहत

ओडिशा तट के पास कम दबाव का क्षेत्र

IMD के मुताबिक, 25 जून के आसपास ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तट के पास एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इससे कई इलाकों में अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। पश्चिमी तट पर भी 22 जून से बारिश फिर से जोर पकड़ेगी और मुंबई के साथ-साथ सूरत जैसे शहरों की ओर बढ़ेगी। हालांकि, इस साल अल नीनो की वजह से मानसून अभी तक थोड़ा कमजोर रहा है, लेकिन जापान एजेंसी फॉर मरीन-अर्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर और टोक्यो यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर स्वाधीन बेहेरा जैसे विशेषज्ञों का कहना है कि इंडियन ओशन डायपोल के सकारात्मक होने से बाद में मानसून की स्थिति में सुधार आ सकता है। हालांकि, जुलाई से सितंबर के बीच कुल बारिश सामान्य से कम रहने का अनुमान है।