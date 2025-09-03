जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बहुत भारी बारिश के आसार, रेड अलर्ट जारी

IMD के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर के अलग-अलग क्षेत्रों में मंगलवार रात साढ़े 8 बजे से लेकर बुधवार सुबह साढ़े 5 बजे तक काफी बारिश हुई है। सबसे अधिक बारिश रियासी में 203 मिलीमीटर दर्ज की गई है। इसके बाद कटरा में 193 मिमी, बटोटे में 157.3 मिमी, डोडा में 114 मिमी, भद्रवाह में 96 मिमी, बनिहाल में 95 मिमी, रामबन में 82 मिमी, जम्मू में 81 मिमी बारिश हुई है। कोकरनाग में 68.2 और काजीगुंड 68 मिमी बारिश हुई है।

अलर्ट

इन राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी

मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने बताया कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है, जिसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी है। गुजरात, बिहार और पश्चिम बंगाल समेत अन्य राज्यों में येलो अलर्ट जारी है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में बारिश की संभावना नहीं है। IMD के मुताबिक, उत्तर-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के ऊपर निम्न दबाव का क्षेत्र अगले 24 घंटों में ओडिशा होते हुए पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ेगा।