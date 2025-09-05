राजस्थान: पत्नी से अफेयर का पता चलने पर चचेरे भाई की हत्या, JCB से शव दफनाया

राजस्थान के नागौर जिले में एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक व्यक्ति ने अपने चचेरे भाई की हत्या कर उसका शव JCB से गड्ढा खोदकर दफना दिया। उसे पत्नी और भाई के बीच प्रेम-प्रसंग का शक था। घटना भावंडा गांव की है। आरोपी का नाम सोहनराम (29) है, जबकि मृतक चचेरा भाई मुकेश गालवा (28) है। पुलिस ने बताया कि आरोपी सोहनराम ने मुकेश की हत्या की बात कबूल कर ली है।

हत्या कैसे की हत्या? पुलिस ने बताया कि मुकेश का सोहनराम के घर आना-जाना था। इस बीच उसकी पत्नी और मुकेश के बीच दोस्ती बढ़ गई। सोहनराम को दोनों के बीच अवैध संबंधों का शक हुआ, जिसके बाद उसने मुकेश की हत्या की योजना बनाई। पुलिस ने बताया कि 27 अगस्त को सोहनराम ने मुकेश को भटनोखा गांव में गणेशोत्सव में बुलाया था। यहीं मौका पाकर सोहन मुकेश को भीड़ से अलग सुनसान जगह ले गया और लोहे की रॉड मारकर हत्या कर दी।

जांच शव को JCB से गड्ढा खोदकर दफनाया पुलिस ने बताया कि सोहनराम मुकेश को शव को किसी तरह स्थानीय मंदिर से 700 मीटर दूर अपने खनन स्थल पर ले गया। यहां उसके पास खुद की JCB मशीन थी। उसने मशीन से खुदाई करके आधी रात को 10 फीट गहरा गड्ढा खोदा और शव को दफनाकर उस पर पत्थर रख दिए। मुकेश के 29 अगस्त तक घर न लौटने पर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।