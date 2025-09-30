दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट
क्या है खबर?
मानसून जाते-जाते पिछले कुछ दिनों से दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में उमस हो रही थी, जिससे मंगलवार को अचानक हुई बारिश ने राहत दी है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने दिल्ली और आसपास रात को और बारिश का अनुमान जताया है और येलो अलर्ट जारी किया है। इंडिगो, एयर इंडिया और स्पाइसजेट सहित कई एयरलाइनों ने दिल्ली में मौसम को देखते हुए यात्रियों को वेबसाइट-ऐप पर उड़ानों की स्थिति पर नजर रखने को कहा है।
अलर्ट
उत्तर प्रदेश के इन जिलों में होगी बारिश
IMD के मुताबिक, उत्तर प्रदेश खासकर पूर्वी जिलों में 1 अक्टूबर तक येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। लखनऊ, रायबरेली, कानपुर, इटावा, प्रयागराज, मैनपुरी, एटा, हाथरस, उन्नाव, शाहजहांपुर, अलीगढ़ बदायूं समेत कई जिलों में 5 अक्टूबर तक बारिश की संभावना जताई है। इसके बाद से मौसम में बदलाव होने की उम्मीद है और शाम को मौसम आरामदायक हो सकता है।
ट्विटर पोस्ट
दिल्ली में मंगलवार को बारिश हुई
#WATCH दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई।— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 30, 2025
वीडियो आर के पुरम से है। pic.twitter.com/G18mj6R0nN