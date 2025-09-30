दिल्ली में मंगलवार को हुई बारिश से दशहरे के लिए बने पुतले भीग गए (तस्वीर: एक्स/@purirenuka)

दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट

लेखन गजेंद्र 06:12 pm Sep 30, 202506:12 pm

क्या है खबर?

मानसून जाते-जाते पिछले कुछ दिनों से दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में उमस हो रही थी, जिससे मंगलवार को अचानक हुई बारिश ने राहत दी है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने दिल्ली और आसपास रात को और बारिश का अनुमान जताया है और येलो अलर्ट जारी किया है। इंडिगो, एयर इंडिया और स्पाइसजेट सहित कई एयरलाइनों ने दिल्ली में मौसम को देखते हुए यात्रियों को वेबसाइट-ऐप पर उड़ानों की स्थिति पर नजर रखने को कहा है।