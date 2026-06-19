चंडीगढ़: गर्मी से राहत का इंतजार खत्म, IMD का यलो अलर्ट
चंडीगढ़ के लोगों को इस सप्ताहांत भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिलने वाली है। शहर में गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलने की उम्मीद है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 19 से 21 जून तक के लिए यलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है, और कुछ इलाकों में इससे भी तेज झोंके देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ ही बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है।
चंडीगढ़ का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास
पिछले कुछ दिनों से चंडीगढ़ में अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस के करीब बना हुआ था, लेकिन इन बदलावों के चलते इस सप्ताहांत तक यह 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाएगा। अगले हफ्ते तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। वहीं, रात का तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। अगर आप इस दौरान घर से बाहर निकल रहे हैं या आपके घर के बाहर कोई सामान पड़ा है, तो सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। तूफान के समय खुली जगहों पर जाने से बचें और घर के बाहर रखे सामान को सुरक्षित बांध लें, ताकि तेज हवाओं से वह उड़े नहीं।