चंडीगढ़: गर्मी से राहत का इंतजार खत्म, IMD का यलो अलर्ट

चंडीगढ़ का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास

पिछले कुछ दिनों से चंडीगढ़ में अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस के करीब बना हुआ था, लेकिन इन बदलावों के चलते इस सप्ताहांत तक यह 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाएगा। अगले हफ्ते तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। वहीं, रात का तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। अगर आप इस दौरान घर से बाहर निकल रहे हैं या आपके घर के बाहर कोई सामान पड़ा है, तो सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। तूफान के समय खुली जगहों पर जाने से बचें और घर के बाहर रखे सामान को सुरक्षित बांध लें, ताकि तेज हवाओं से वह उड़े नहीं।