अगले कुछ दिन रहें सावधान! IMD की चेतावनी: इन राज्यों में भारी बारिश, तूफान और बर्फबारी

हिमालयी राज्यों में 2-7 मई के बीच बारिश

2 मई से 7 मई के बीच जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में छिटपुट बारिश हो सकती है। इन राज्यों के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी होने की भी संभावना है। इसके अलावा, कई जगहों पर गरज के साथ तेज हवाएं और तूफान आने का भी अनुमान है।

पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 2 से 3 मई के आसपास सबसे भारी बारिश देखने को मिल सकती है। इसी दौरान, तमिलनाडु और केरल में भी 4 मई तक कुछ जगहों पर बारिश होने की उम्मीद है। बिहार में भी गरज के साथ तूफान आ सकते हैं। इसलिए इन सभी प्रभावित इलाकों में लोगों को सतर्क रहने और मौसम के अनुसार तैयार रहने की सलाह दी गई है।