अगले कुछ दिन रहें सावधान! IMD की चेतावनी: इन राज्यों में भारी बारिश, तूफान और बर्फबारी
मौसम विभाग (IMD) ने पूर्वी और उत्तर-पूर्वी राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। IMD के मुताबिक, सिक्किम, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसका मतलब है कि इन जगहों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है।
इसके अलावा, तमिलनाडु के लिए यलो अलर्ट है, जहां कुछ क्षेत्रों में तेज बौछारें पड़ने की संभावना है। साथ ही, तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में गर्मी और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। कुल मिलाकर, पूर्वी और उत्तर-पूर्वी राज्यों को आने वाले दिनों में बारिश के लिए तैयार रहना होगा।
हिमालयी राज्यों में 2-7 मई के बीच बारिश
2 मई से 7 मई के बीच जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में छिटपुट बारिश हो सकती है। इन राज्यों के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी होने की भी संभावना है। इसके अलावा, कई जगहों पर गरज के साथ तेज हवाएं और तूफान आने का भी अनुमान है।
पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 2 से 3 मई के आसपास सबसे भारी बारिश देखने को मिल सकती है। इसी दौरान, तमिलनाडु और केरल में भी 4 मई तक कुछ जगहों पर बारिश होने की उम्मीद है। बिहार में भी गरज के साथ तूफान आ सकते हैं। इसलिए इन सभी प्रभावित इलाकों में लोगों को सतर्क रहने और मौसम के अनुसार तैयार रहने की सलाह दी गई है।