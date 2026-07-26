IMD की चेतावनी: दिल्ली, मुंबई, गुजरात में सोमवार से 'भीषण' बारिश
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मौसम विभाग (IMD) ने इस सोमवार को गुजरात, दिल्ली-NCR और मुंबई के लिए भारी बारिश का अनुमान लगाया है। विभाग के मुताबिक, राजस्थान और मध्य प्रदेश पर बना कम दबाव का क्षेत्र और मानसून की सक्रियता, इन इलाकों में गरज के साथ जोरदार बारिश ला सकती है। अगर आप इन शहरों में हैं, तो अपनी यात्रा की योजनाओं में देरी या रुकावट के लिए तैयार रहें।
गुजरात में बाढ़ का खतरा, मुंबई में यात्रा पर असर
गुजरात में सबसे ज्यादा बारिश होने की संभावना है, जिससे बाढ़ और जलभराव का खतरा बढ़ जाएगा। दिल्ली-NCR में 25 जुलाई को हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, लेकिन 27 से 29 जुलाई तक भारी बारिश के लिए लोगों को तैयार रहना होगा। मुंबई और कोंकण तट पर भी तेज बारिश होने की संभावना है, जिससे रोजाना की आवाजाही पर असर पड़ सकता है।
पूर्वोत्तर भारत, खासकर असम में, गरज के साथ जोरदार बारिश हो सकती है।