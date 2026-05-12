महाराष्ट्र में IMD का येलो अलर्ट: 45 डिग्री के पार पहुंचा तापमान

बारिश की उम्मीद कम, अधिकारियों ने की पानी पीने की अपील

यह लू सिर्फ बेचैनी ही नहीं लाती, बल्कि कई लोगों के लिए खतरनाक भी साबित हो सकती है। खासकर बच्चों, बुजुर्गों, खुले में काम करने वाले मजदूरों और पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे लोगों को इससे ज्यादा खतरा है। अधिकारियों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों से अपील की है कि वे दोपहर के समय सीधी धूप से बचें, जितना हो सके उतना पानी पिएं और हल्के सूती कपड़े पहनें। कुछ दिनों पहले हुई बारिश से थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन अब जल्द बारिश की कोई उम्मीद नहीं है। अगले 5 दिनों में बारिश की संभावना न के बराबर है।