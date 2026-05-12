महाराष्ट्र में IMD का येलो अलर्ट: 45 डिग्री के पार पहुंचा तापमान
महाराष्ट्र पर अगले कुछ दिन भारी पड़ सकते हैं। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने पूरे राज्य में तीव्र लू के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। अकोला और नंदुरबार जैसे इलाकों में तापमान पहले ही 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है और सूखी हवाओं के चलते गर्मी का कहर और बढ़ सकता है। इसको लेकर IMD ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील भी की है।
बारिश की उम्मीद कम, अधिकारियों ने की पानी पीने की अपील
यह लू सिर्फ बेचैनी ही नहीं लाती, बल्कि कई लोगों के लिए खतरनाक भी साबित हो सकती है। खासकर बच्चों, बुजुर्गों, खुले में काम करने वाले मजदूरों और पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे लोगों को इससे ज्यादा खतरा है। अधिकारियों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों से अपील की है कि वे दोपहर के समय सीधी धूप से बचें, जितना हो सके उतना पानी पिएं और हल्के सूती कपड़े पहनें। कुछ दिनों पहले हुई बारिश से थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन अब जल्द बारिश की कोई उम्मीद नहीं है। अगले 5 दिनों में बारिश की संभावना न के बराबर है।