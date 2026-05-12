उत्तराखंड में IMD का 'ऑरेंज अलर्ट': पहाड़ से मैदान तक बिगड़ेगा मौसम देश May 12, 2026

उत्तराखंड में रहने वाले लोगों के लिए एक जरुरी खबर है। IMD ने आज राज्य के पहाड़ी जिलों के लिए मौसम की चेतावनी जारी की है। पूर्वानुमान के मुताबिक, आज हल्की से मध्यम बारिश, गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं और 4,200 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जैसे जिलों में बिजली गिरने, ओलावृष्टि होने और कुछ जगहों पर भारी बारिश की भी संभावना है।