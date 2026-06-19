IMD ने पश्चिम बंगाल के 10 जिलों के लिए बारिश और तूफान का येलो अलर्ट जारी किया देश Jun 19, 2026

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने शनिवार को कोलकाता और दक्षिण बंगाल के 10 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने बताया है कि शनिवार को इन इलाकों में गरज-चमक के साथ बिजली गिरने और मध्यम बारिश होने की संभावना है। कई दिनों से पड़ रही उमस भरी गर्मी के बाद शुक्रवार को कोलकाता में बादल छाए और हल्की बूंदाबांदी भी हुई। इससे लोगों को थोड़ी राहत मिली है। हालांकि, शनिवार की इस बारिश से एक तरफ जहां गर्मी से राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर आवाजाही में कुछ मुश्किलें भी आ सकती हैं।