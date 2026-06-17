21 राज्यों में अगले 3 दिन होगी तूफानी बारिश, IMD की चेतावनी

राज्यों में भूस्खलन, ओलावृष्टि और जलभराव का खतरा

उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और झारखंड जैसे राज्यों में तूफान और तेज बारिश का हाई अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में भूस्खलन के कारण रास्ते बंद हो सकते हैं। वहीं, हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी। ऊंचाई वाले इलाकों में ओलावृष्टि भी संभव है। असम और मेघालय में भी जलभराव की स्थिति बन सकती है। दक्षिण भारत के राज्यों जैसे केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में हल्की बारिश से गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। IMD ने लोगों को सलाह दी है कि तूफान के दौरान बेवजह यात्रा न करें। आकाशीय बिजली चमकने या गरज-चमक होने पर खुले मैदानों और पेड़ों से दूर रहें।