दिल्ली-NCR में लगातार झमाझम, गर्मी से राहत पर जलभराव का भी खतरा देश Jul 09, 2026

दिल्ली-NCR में गुरुवार तक लगातार बारिश और आंधी-तूफान का दौर चलेगा। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से एक मजबूत मौसम तंत्र इस क्षेत्र की तरफ बढ़ रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बताया है कि मध्यम से भारी बारिश के साथ-साथ 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। इस बारिश से मानसून की कमी पूरी होने की उम्मीद है। साथ ही जमीन के नीचे का पानी भी फिर से भर जाएगा और शहर की हरियाली को भी नई जान मिलेगी।