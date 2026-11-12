बदल रहा जम्मू-कश्मीर का मौसम, IMD ने भारी बारिश-बर्फबारी की चेतावनी दी

यात्रियों को पहाड़ी रास्तों पर खास तौर पर सावधान रहना चाहिए, क्योंकि भारी बर्फबारी के साथ-साथ 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफतार से चलने वाली हवाएं भी हालात को मुश्किल बना सकती हैं।

दिन के तापमान में 6 से 8 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज हो सकती है, जिससे सामान्य से ज्यादा ठंड महसूस होगी। किसानों को भी सलाह दी गई है कि वे अपनी काटी हुई फसलों को इस गीले मौसम से बचाकर रखें।

अच्छी बात यह है कि 13 नवंबर के बाद हफ्ते के बाकी दिनों में मौसम साफ रहने की उम्मीद है, हालांकि 14 और 15 नवंबर को कुछ ऊंचे इलाकों में हल्की बारिश या बर्फबारी की छोटी-मोटी संभावना बनी रहेगी।