बदल रहा जम्मू-कश्मीर का मौसम, IMD ने भारी बारिश-बर्फबारी की चेतावनी दी
अगर आप जम्मू-कश्मीर में हैं, तो ध्यान दें। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 12 और 13 नवंबर को बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया है। श्रीनगर, गुलमर्ग और पहलगाम जैसे क्षेत्रों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है, जबकि कुपवाड़ा, बांदीपोरा और गांदरबल के ऊंचे इलाकों में मध्यम से भारी बर्फबारी होने की संभावना है।
इस दौरान तेज हवाएं और कुछ जगहों पर गरज के साथ बारिश भी आ सकती है, जिससे यात्रा की योजनाओं और रोजमर्रा के कामों में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं।
50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफतार से चलने वाली हवाओं के बीच यात्रियों को सावधान रहने की सलाह
यात्रियों को पहाड़ी रास्तों पर खास तौर पर सावधान रहना चाहिए, क्योंकि भारी बर्फबारी के साथ-साथ 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफतार से चलने वाली हवाएं भी हालात को मुश्किल बना सकती हैं।
दिन के तापमान में 6 से 8 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज हो सकती है, जिससे सामान्य से ज्यादा ठंड महसूस होगी। किसानों को भी सलाह दी गई है कि वे अपनी काटी हुई फसलों को इस गीले मौसम से बचाकर रखें।
अच्छी बात यह है कि 13 नवंबर के बाद हफ्ते के बाकी दिनों में मौसम साफ रहने की उम्मीद है, हालांकि 14 और 15 नवंबर को कुछ ऊंचे इलाकों में हल्की बारिश या बर्फबारी की छोटी-मोटी संभावना बनी रहेगी।