ICSE क्लास 10: इंतजार खत्म! जल्द आ रहे हैं नतीजे, यहां जानें कैसे करें चेक
ICSE क्लास 10 के नतीजे जल्द ही घोषित होने वाले हैं! इस साल की परीक्षाएं 17 फरवरी से 30 मार्च तक चली थीं। वैसे तो नतीजे आमतौर पर मई में आते हैं, लेकिन पिछले साल ये 30 अप्रैल को ही आ गए थे। ऐसे में, छात्रों को नतीजों पर नजर बनाए रखनी चाहिए। नतीजे जारी होते ही, आप cisce.org या results.cisce.org पर अपने अंक देख पाएंगे।
ICSE क्लास 10 पास प्रतिशत रहा 99.35%
पिछले साल की बात करें तो, दो लाख पचास हजार से ज्यादा छात्रों ने यह परीक्षा दी थी, और पास होने का प्रतिशत शानदार 99.35% रहा था। इस साल अपने स्कोर देखने के लिए आपको कोर्स का विवरण, UID, इंडेक्स नंबर और CAPTCHA कोड डालना होगा। CISCE आमतौर पर नतीजों की तारीख और समय एक प्रेस रिलीज के जरिए बताता है। फिर, घोषित तारीख पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नतीजों को आधिकारिक तौर पर जारी किया जाता है। अगर आप चाहें, तो SMS या डिजीलॉकर के जरिए भी अपने अंक जान सकते हैं।