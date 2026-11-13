वायुसेना जवान ने तस्वीरों के लालच में पाकिस्तानी जासूस को दी युद्ध योजनाओं की जानकारी

पुलिस के अनुसार, विंग कमांडर इस साल 12 जनवरी से 1 अप्रैल तक संदिग्ध पाकिस्तानी ऑपरेटिव के साथ व्हाट्सऐप पर संपर्क में था। इसी बीच कार्यालय में स्मार्टफोन ले जाने के कारण रोका गया और उनकी जांच की गई।

चार्जशीट के मुताबिक, अधिकारी ने संदिग्ध पाकिस्तानी एजेंट से 'एक नग्न तस्वीर' के बदले 'गुप्त युद्ध योजना' का एक पन्ना भेजा और यह भी कहा कि हर नई तस्वीर के लिए वे युद्ध योजना का एक नया पन्ना भेजेगा।