राजस्थान: जैसलमेर के खेतों में इंजन में खराबी के बाद मजबूरन उतारा गया रिमोट विमान

घटना

किसी को नहीं पहुंची कोई चोट

वायुसेना के अधिकारियों ने बताया कि RPA को एक खाली मैदान में बरामद किया गया था। हालांकि, जमीन पर उतरते समय कोई नुकसान नहीं हुआ और RPA को भी कम से कम नुकसान हुआ है। RPA को आम भाषा में ड्रोन भी कहते हैं। यह 250 ग्राम से लेकर 125 किलो तक के होते हैं। इन्हें पायलट के बिना खतरनाक इलाकों में भेज सकते हैं और कई घंटे उड़ा सकते हैं। भारत के पास रुस्तम, तापस, हीरोन आदि RPA हैं।