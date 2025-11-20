राजस्थान: जैसलमेर के खेतों में इंजन में खराबी के बाद मजबूरन उतारा गया रिमोट विमान

LOADING...
राजस्थान के जैसलमेर में भारतीय वायुसेना के RPA को उतारना पड़ा (प्रतीकात्मक तस्वीर)

लेखन गजेंद्र
Nov 20, 2025
04:44 pm
क्या है खबर?

राजस्थान के जैसलमेर में भारतीय वायुसेना (IAF) को रिमोट से चलने वाल एक विमान को इंजन की खराबी के बाद खेतों में मजबूरन उतारना पड़ा। वायुसेना के अधिकारियों ने बताया कि IAF रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट (RPA) घटना के समय नियमित ट्रेनिंग मिशन पर था। उसे इंजन में खराबी आने के बाद जैसलमेर के पास खेतों में सुरक्षित रूप से लैंड कराया गया है।

किसी को नहीं पहुंची कोई चोट

वायुसेना के अधिकारियों ने बताया कि RPA को एक खाली मैदान में बरामद किया गया था। हालांकि, जमीन पर उतरते समय कोई नुकसान नहीं हुआ और RPA को भी कम से कम नुकसान हुआ है। RPA को आम भाषा में ड्रोन भी कहते हैं। यह 250 ग्राम से लेकर 125 किलो तक के होते हैं। इन्हें पायलट के बिना खतरनाक इलाकों में भेज सकते हैं और कई घंटे उड़ा सकते हैं। भारत के पास रुस्तम, तापस, हीरोन आदि RPA हैं।

चेन्नई में 14 को पिलाटस PC-7 हुआ था दुर्घटनाग्रस्त

चेन्नई में 14 नवंबर को घओइ का एक पिलाटस PC-7 बेसिक ट्रेनर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हादसा दोपहर बाद करीब 2 बजे तांबरम वायुसेना अड्डे के पास उस समय हुआ, जब विमान अपने नियमित प्रशिक्षण उड़ान पर था। विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले पायलट सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहा, जिससे उनकी जान बच गई। घटना की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी (CoI) का गठन किया गया था। हादसे में विमान के परखच्चे उड़ गए थे।

