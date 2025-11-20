रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ED ने दायर किया नया आरोपपत्र, जानिए मामला
क्या है खबर?
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति और कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ नया आरोपपत्र दायर किया है। यह आरोपपत्र ब्रिटेन स्थित रक्षा डीलर संजय भंडारी (63) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का बताया जा रहा है, जिसे दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया है। बता दें कि केंद्रीय एजेंसी वाड्रा को इस मामले में पूछताछ के लिए 2 बार बुला चुकी है। हालांकि, उन्होंने समन को स्थगित करने की मांग की थी।
मामला
क्या है रक्षा डीलर का मामला?
न्यूज18 के मुताबिक, यह मामला 2023 के आरोपपत्र में दर्ज ED के निष्कर्षों से संबंधित है। इसमें आरोप है कि संजय भंडारी ने 2009 में लंदन में 12, ब्रायनस्टन स्क्वायर में एक संपत्ति खरीदी थी, जिसका वाड्रा के निर्देशों के अनुसार नवीनीकरण कराया और नवीनीकरण के लिए धन रॉबर्ट वाड्रा ने दिया था। वाड्रा ने लंदन में किसी भी संपत्ति के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष स्वामित्व से लगातार इनकार किया है और आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है।
जानकारी
भंडारी को किया गया था भगोड़ा घोषित
भंडारी 2016 में आयकर छापेमारी के बाद दिल्ली से भाग गए थे। जनवरी में दिल्ली कोर्ट ने उन्हें भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया। प्रत्यर्पण मामले में बरी होने के बाद, ब्रिटिश कोर्ट ने ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की भारत याचिका खारिज कर दी।
जांच
मनी लॉन्ड्रिंग के 3 अलग-अलग मामलों में चल रही जांच
वाड्रा के खिलाफ ED तीन अलग-अलग मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की जांच कर रही है। इसमें दो हरियाणा और एक राजस्थान में जमीन सौदों में कथित अनियमितताओं से जुड़े हैं। अप्रैल में, 2008 के गुरूग्राम में जमीन सौदे के सिलसिले में उनसे लगातार 3 दिनों तक पूछताछ हुई थी। एक अन्य मामला बीकानेर में एक जमीन सौदे में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा है। वाड्रा सभी आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हैं।