रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ED ने दायर किया नया आरोपपत्र, जानिए मामला

मामला क्या है रक्षा डीलर का मामला? न्यूज18 के मुताबिक, यह मामला 2023 के आरोपपत्र में दर्ज ED के निष्कर्षों से संबंधित है। इसमें आरोप है कि संजय भंडारी ने 2009 में लंदन में 12, ब्रायनस्टन स्क्वायर में एक संपत्ति खरीदी थी, जिसका वाड्रा के निर्देशों के अनुसार नवीनीकरण कराया और नवीनीकरण के लिए धन रॉबर्ट वाड्रा ने दिया था। वाड्रा ने लंदन में किसी भी संपत्ति के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष स्वामित्व से लगातार इनकार किया है और आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है।

जानकारी भंडारी को किया गया था भगोड़ा घोषित भंडारी 2016 में आयकर छापेमारी के बाद दिल्ली से भाग गए थे। जनवरी में दिल्ली कोर्ट ने उन्हें भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया। प्रत्यर्पण मामले में बरी होने के बाद, ब्रिटिश कोर्ट ने ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की भारत याचिका खारिज कर दी।