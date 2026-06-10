हैदराबाद IT कॉरिडोर में बारिश का कहर, थम गई जिंदगी की रफ्तार

लोगों ने की बेहतर ट्रैफिक प्रबंधन की मांग

IT कॉरिडोर (मधापुर, गाचीबोवली, कोन्डापुर, हाईटेक सिटी) में तो आवागमन ठप ही हो गया था। लोगों को यहां 3 घंटे तक जाम में फंसा रहना पड़ा। हालात ऐसे थे कि एम्बुलेंस को भी यहां से गुजरने में खासी परेशानी हुई। विनयक नगर में करीब 100 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो शहर में सबसे ज्यादा थी। वहीं, बेगमपेट और अंबरपेट में भी अच्छी खासी बारिश हुई। फ्लाईओवर और व्यस्त चौराहों पर पानी में डूबी गाड़ियों के वायरल वीडियो सामने आने के बाद, शहर के निवासियों ने बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट की मांग उठाई है, ताकि हर मॉनसून में उन्हें ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़े।