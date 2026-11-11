हैदराबाद: आभूषण की दुकान से 60 लाख की चोरी, दीवार तोड़कर घुसे चोर

चोर मुख्य दरवाजे से नहीं, बल्कि बगल के कमरे से दीवार में छेद कर दुकान के अंदर घुसे थे। उन्होंने दुकान में काफी तोड़फोड़ की थी। चोरों ने 25 तोले सोना और 3.5 किलो चांदी चुराई।

पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और चोरों का पता लगाने के लिए CCTV फुटेज और फॉरेंसिक सबूतों की जांच में जुट गई है।