चक्रवाती तूफान 'मेलिसा' क्यूबा से टकराया, जमैका में 7 मौतें; जानें घटनाक्रम

सदी का सबसे ताकतवर तूफान 'मेलिसा' जमैका से टकराने के बाद क्यूबा की ओर बढ़ गया है। इसके चलते क्यूबा में 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और मूसलाधार बारिश हो रही है। क्यूबा के पूर्वी प्रांतों से हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा और भारी पैमाने पर बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है। वहीं, तूफान ने जमैका में जमकर तबाही मचाई है।

अलर्ट क्यूबा में तूफान से जनजीवन अस्त-व्यस्त अमेरिका के राष्ट्रीय तूफान केंद्र (NHC) के अनुसार, क्यूबा में तूफान तीसरी श्रेणी की तीव्रता तक पहुंच गया है, जिसके कारण कई प्रांतों में व्यापक सुरक्षा अलर्ट और आपातकालीन उपाय लागू किए गए हैं। मियामी स्थित मौसम एजेंसी ने बताया कि तूफान का केंद्र ग्वांतानामो से लगभग 60 मील पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम में था। मौसम विभाग ने तेज हवाओं की वजह से निचले तटीय इलाकों में खतरनाक तूफानी लहरों की चेतावनी जारी की है।

अगला कदम क्यूबा से किधर जाएगा तूफान? मौसम विज्ञानियों का कहना है कि तूफा के अब बहामास और बरमूडा की ओर बढ़ने की संभावना है। हालांकि, इस दौरान धीरे-धीरे तूफान कमजोर होता चला जाएगा। आज देर रात तक इसके बहामास से टकराने और कल सुबह तक बरमूडा पहुंचने की संभावना है। तूफान के चलते पूर्वी क्यूबा में 10-20 इंच तक बारिश होने की उम्मीद है, जबकि कुछ पहाड़ी इलाकों में 25 इंच तक बारिश हो सकती है। इससे अचानक बाढ़ और भूस्खलन की आशंका जताई गई है।

जमैका जमैका में तूफान से 7 मौतें, तीन-चौथाई हिस्से में बिजली नहीं तूफान की वजह से जमैका में 7 लोगों की मौत हो गई है। किंग्स्टन समेत कई अन्य शहरों की सड़कें डूब गई हैं। ब्लैक रिवर इलाके में 3 परिवार बाढ़ में फंस गए हैं, जिन्हें खराब मौसम के चलते निकाला नहीं जा सका है। जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होल्नेस ने पूरे देश को 'आपदा क्षेत्र' घोषित कर दिया है। BBC के अनुसार, जमैका के लगभग तीन-चौथाई हिस्से में बिजली नहीं है।

अमेरिका अमेरिका ने की मदद की पेशकश अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जमैका को मदद की पेशकश की है। जापान से दक्षिण कोरिया जाते हुए उन्होंने पत्रकारों से कहा कि अगर जरूरत हुई, तो अमेरिका जमैका को सहायता भेजने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, "हम कड़ी नजर रख रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। आप जानते हैं, इस समय यह बहुत नुकसान कर रहा है। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा, क्योंकि फ्लोरिडा निवासी होने के नाते मैं तूफानों से परिचित हूं।"