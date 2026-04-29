पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन OPEC से बाहर निकलेगा UAE, भारत पर क्या होगा असर?

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच खुद को पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन OPEC और OPEC+ से बाहर कर लिया है। यह फैसला 1 मई से लागू होगा। इस कदम को OPEC की एकजुटता और प्रभाव के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। हालांकि, जानकारों का मानना है कि इससे भारत जैसे प्रमुख ऊर्जा आयात करने वाले देशों को फायदा हो सकता है। आइए इस कदम का भारत पर असर समझते हैं।

उत्पादन सीमा UAE बढ़ाएगा कच्चे तेल का उत्पादन भारत के लिए सबसे बड़ा फायदा UAE की तेल उत्पादन क्षमता बढ़ाने से जुड़ा है। रॉयटर्स के अनुसार, इस कदम से UAE के लिए वैश्विक बाजार में हिस्सेदारी हासिल करने का रास्ता खुलेगा और हालात सामान्य होने पर उत्पादन में संभावित वृद्धि हो सकती है। AP के मुताबिक, UAE लंबे समय से उत्पादन सीमा का विरोध करता रहा है। इस स्थिति में UAE का ज्यादा निर्यात बाजारों को स्थिर करने में मदद करेगा, जिससे भारत जैसे देशों को लाभ होगा।

OPEC OPEC का कमजोर होना भारत के लिए फायदेमंद? UAE के इस कदम से OPEC की वैश्विक तेल आपूर्ति को सख्ती से नियंत्रित करने की क्षमता कमजोर होगी। OPEC में UAE दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक है। यानी इसके बाद OPEC की समन्वित उत्पादन कटौती को लागू करने की क्षमता कम हो जाएगी। जानकारों के मुताबिक, कमजोर OPEC अप्रत्यक्ष रूप से भारत के ऊर्जा सुरक्षा हितों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। हालांकि, कुछ जानकारों का मानना है कि इससे तेल बाजार में अधिक अस्थिरता आ सकती है

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संबंध भारत को मिलेगा UAE से मजबूत संबंधों का फायदा भारत और UAE के मजबूत द्विपक्षीय संबंध हैं। भारत के तेल आयात का लगभग 10 प्रतिशत हिस्सा UAE से आता है। AFP की रिपोर्ट के अनुसार, UAE अब राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दे रहा है और अधिक स्वतंत्र ऊर्जा रणनीति अपना रहा है, जिससे उसे न केवल उत्पादन में बल्कि वाणिज्यिक समझौतों में भी लचीलापन मिल रहा है। इससे भारत के लिए ज्यादा अनुकूल आपूर्ति अनुबंधों पर बातचीत करने का रास्ता खुल जाता है।

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वजह OPEC क्यों छोड़ रहा है UAE? UAE ने कहा है कि यह फैसला उसकी दीर्घकालिक रणनीति, आर्थिक विजन और बदलती ऊर्जा प्रोफाइल को दर्शाता है। UAE के ऊर्जा मंत्रालय ने कहा, "OPEC से बाहर निकलने का हमारा फैसला एक नीति आधारित बदलाव को दिखाता है, जो बाजार के दीर्घकालिक सिद्धांतों के अनुरूप है। हम ऊर्जा सुरक्षा के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और दशकों तक रचनात्मक सहयोग देने के लिए OPEC और उसके सदस्य देशों का आभार व्यक्त करते हैं।"