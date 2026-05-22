भीषण गर्मी के बीच रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची बिजली की मांग, कैसे निपट रही सरकार?

मांग कैसे बढ़ती गई बिजली की मांग? विद्युत मंत्रालय ने ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति को बताया कि भारत में बिजली की अधिकतम मांग 20 मई को 265 गीगावाट तक पहुंच गई थी। वहीं, 21 मई को दोपहर 3:45 बजे मांग बढ़कर 270.82 गीगावाट के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई। पिछले 4 दिन से यह रोजाना नए रिकॉर्ड बना रही है। जून में इसके 271 गीगावाट और जुलाई में 283 गीगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है।

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पूर्ति कैसे की जा रही रिकॉर्ड मांग की पूर्ति? न्यूज18 से अतिरिक्त सचिव पीयूष सिंह ने कहा कि गर्मी के चरम महीनों के दौरान बिजली कटौती या कमी को रोकने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने सभी ताप विद्युत संयंत्रों को पूरी तरह से चालू रखने का निर्देश दिया है और रखरखाव के लिए भी शटडाउन की अनुमति नहीं है। सरकार ने कहा कि बिजली संयंत्रों को चलाने के लिए कोयले की आपूर्ति पर्याप्त बनी हुई है। फिलहाल 18 दिनों का भंडार है।

कोयला ताप विद्युत संयंत्रों के पास 5.09 करोड़ टन कोयले का भंडार कोयला मंत्रालय के अनुसार, फिलहाल देश के ताप विद्युत संयंत्रों के पास 5.09 करोड़ टन कोयले का भंडार मौजूद है। इसके अलावा कोल इंडिया लिमिटेड की खदानों में करीब 12.3 करोड़ टन कोयला उपलब्ध है। कंपनी के पास अतिरिक्त 1.6 करोड़ टन कोयले का भंडार भी मौजूद है। मंत्रालय ने कहा कि रेलवे के सहयोग से देशभर में कोयले की सप्लाई लगातार जारी है, ताकि बिजली उत्पादन पर कोई असर न पड़े।