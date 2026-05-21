उत्तर भारत लू की चपेट में; क्या और बढ़ेगा तापमान, कब तक मिल सकती है राहत?

लगभग पूरा उत्तर और मध्य भारत भीषण लू की चपेट में हैं। कई राज्यों में तापमान 45 डिग्री से भी ज्यादा हो गया है। उत्तर प्रदेश के बांदा में तो पारा 48 डिग्री पर पहुंच गया है। दुनिया के सबसे ज्यादा तापमान वाले शीर्ष 5 शहरों में मध्य प्रदेश का खजुराहो 47.4 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ चौथे नंबर पर रहा। आइए जानते हैं कब तक भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है।

तापमान कई राज्यों में तापमान 45 डिग्री पार मध्य प्रदेश , विदर्भ, हरियाणा और राजस्थान समेत कई राज्यों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। 20 मई को भारत के सबसे गर्म 10 शहरों में पारा 45 डिग्री से ज्यादा था। उत्तर प्रदेश का बांदा 48 डिग्री तापमान के साथ सबसे ऊपर था। वहीं, 10वें स्थान पर उत्तर प्रदेश का झांसी था, जहां तापमान 45.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा खजुराहो, वर्धा, रोहतक, नागपुर, नोगांव और श्रीगंगानगर भी तापमान 46-47 के बीच रहा।

पूर्वानुमान 26 मई तक राहत के आसार नहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बताया कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 26 मई तक लू चलने की संभावना है। साथ ही पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी अगले कुछ दिनों तक झुलसा देने वाली गर्मी महसूस की जाएगी। इस दौरान दिल्ली में तापमान 46 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान जताया गया है।

Advertisement

राहत कब तक मिल सकती है राहत? मौजूदा पूर्वानुमानों के अनुसार, मई के अंत तक गर्मी से राहत के कोई बड़े संकेत नहीं हैं। एक अच्छी खबर ये है कि दक्षिण -पश्चिम मानसून समय से पहले केरल पहुंच सकता है। इसके मध्य और उत्तर भारत में पहुंचने में समय लगेगा, लेकिन प्री मानसून गतिविधियों के चलते कुछ राहत मिल सकती है। हालांकि, बीते 3 दिन से मानसून भी अटक गया है। फिलहाल ये अंडमान-निकोबार और कोलंबो के आसपास है।

Advertisement